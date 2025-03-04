Futbolcuların sarı saç modası sosyal medyada olay oldu: Sadece trend mi, yoksa doping testini kandırma yöntemi mi?

ABD’de yapılan kontrollü bir çalışmada, belirli bir uyuşturucunun dozunun sarışın bireylerin saçında ortalama “3.1” birim seviyesinde tespit edildiği, buna karşın koyu tenli (daha yoğun melaninli) bireylerin saçında “14.9” birim gibi çok daha yüksek seviyede tespit edildiği raporlanmış durumda. Bu veriler, saç rengi ve yapısının, saç örneğiyle yapılan madde testlerinde sonuçları etkileyebileceğini gösteriyor.







