Gaziantep’te ilmek ilmek işlenen bakır ibrikler 100 bin liraya satılıyor

Bakır ibriklerin ekonomik gücü yüksek bireyler tarafından tercih edildiğini söyleyen usta Şingin, "Her alıcının ulaşabileceği bir ürün olmasa da, özel koleksiyonculara hitap eden bu eserler özellikle yabancı müşterilerden ilgi görüyor. Hatta Makedonya’dan bir alıcı, bu eşsiz ibriğin yeni sahibi olacak. Çeşm-i Bülbül olarak adlandırılan bu ibrik modeli, Memlük dönemine ait bir eserdir. Tamamı el işçiliğiyle yapılır, fabrikasyon değildir. Kişiye özel üretilen bu tür eserlerde seri üretim söz konusu olamaz. En fazla iki ya da üç adet yapılabilir. Yapım aşamasında ölçüler belirlenir ve ürün dövülerek şekillendirilir. Önce elde form verilir, ardından hangi döneme aitse o dönemin motifleriyle süslenerek ortaya bir sanat eseri çıkarılır. Kullanım alanları, o dönemin medeniyetlerinde kişilerin ekonomik gücüne göre değişmiştir. Bu tür ibrikler genellikle dönemin en zenginleri tarafından tercih edilmiştir. Osmanlı, Selçuklu, İran ya da yöresel stillerde üretilen çeşitleri vardır, her yörenin kendine özgü bir tarzı bulunur" dedi.



