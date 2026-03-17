Gecekondu yangınındaki acı tesadüf sosyal medyasından çıktı: Günler önce kendisini böyle paylaşmış

İstanbul Kağıthane'de gecekondu yangınında hayatını kaybeden Furkan Zorlu isimli genç adamın sosyal medyasındaki acı tesadüf yürek burktu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Okul Arkası Sokak'ta bulunan bir gecekonduda dün yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonucu yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ortaya çıktı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Gecekonduda inceleme yapan ekipler, yangın sırasında evde bulunan Furkan Zorlu'nun cansız bedenine ulaştı.
Zorlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ACI TESADÜF
Olayın ardından acı tesadüf de ortaya çıktı.
Zorlu'nun sosyal medya hesabında 20 Şubat tarihindeki gönderisi dikkat çekti.
Genç adamın paylaştığı fotoğrafta yangının önüne photoshop ile kendisini eklediği görüldü.