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Geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen askeri öğrenci Kars'ta toprağa verildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen askeri öğrenci Kars'ta toprağa verildi

16:211/04/2025, Salı
DHA
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<p>Kars'ın Digor Şirince köyünde ikamet eden Engin Karakoyun, vatani görevini tamamladıktan sonra askerde kalmak için müracaat etti.</p>
Kars'ın Digor Şirince köyünde ikamet eden Engin Karakoyun, vatani görevini tamamladıktan sonra askerde kalmak için müracaat etti.

İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden, kursiyer olarak eğitim gören Piyade Astsubay Astçavuş Adayı Engin Karakoyun (29), memleketi Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Sınavı başarıyla tamamlayan Karakoyun, İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda eğitimlerine başladı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Piyade Astsubay Astçavuş Adayı Engin Karakoyun'un cenazesi, hava yoluyla Kars'a getirildi.

Öğle vakti Sultan Alparslan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karakoyun, Bülbül Mahallesi Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Engin Karakoyun'un cenazesine yakınlarının yanı sıra 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç ile askeri erkan ve bölge halkı katıldı.

#Kars
#Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı
#İstanbul

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