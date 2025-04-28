Genç yazarların aklında tek bir soru: Yapay zeka yazarlığı bitirecek mi?

"Roman yazarı olabilmek için doğuştan gelen ve sonradan kazanılan yetenekler harmanlanmalı"

Herkesin kitap yazmayı deneyebileceğini ve cesaret edebileceğini dile getiren Tekelioğlu, "Futbolda olduğu gibi bir havuzdur bu. Türkiye'de belki 100 bin futbolcu vardır ama yıldızlaşan, Süper Lig'de oynayanların sayısı belki 300-500 kişiyle sınırlıdır. Bu romanda da böyle birçok kişi bu işe teşebbüs ediyor fakat roman yazarı olabilmek için doğuştan gelen ve sonradan kazanılan yeteneklerin harmanlanması lazım. Yazarın analitik zekasının yüksek olması lazım, öz anlamı kavrama kabiliyetinin yüksek olması lazım, holistik (bütünsel) bakış açısına sahip olması lazım, kinaye yapma, ironi yapma gibi özelliklerin olması lazım.