Genç yazarların aklında tek bir soru: Yapay zeka yazarlığı bitirecek mi?

Yazar Veysel Tekelioğlu, "Yapay zekayı yapay zeka ismiyle olmasa bile arama motorları üzerinden birçok yazar kullanıyor. Tamamen yapay zekaya kitap yazdırmak diye bir şey olamaz. O zaman insan eseri olmaktan çıkar" dedi.
Türk Ocakları bünyesinde faaliyet gösteren Kuşlukta Yazarlar Topluluğu'nda birçok yazarın ortaklaşarak yazdığı ‘Roman Yazma Sanatı' kitabının editörlüğünü yapan Yazar Veysel Tekelioğlu, 15 yıldır her cumartesi edebiyat toplantıları düzenlediklerini söyledi.
Roman Yazma Sanatı kitabının da topluluk üyelerinin uzman olduğu konuları somut hale getirmek amacıyla yazıldığını kaydeden Tekelioğlu, Türk edebiyatında gördükleri bir boşluğu doldurma niyetiyle bu kitabı kaleme aldıklarını ifade etti.
"Çok yetkin genç yazarlarımız var"
Günümüzde çok fazla eser yazıldığını ancak maliyetten dolayı yayınevlerinin satmayacak kitapları basmadığını aktaran Yazar Tekelioğlu, "Yazarların eserlerini bastırmasının kolay olmadığını görüyoruz. Bizim sahada tanıklık ettiğimiz kadarıyla Türkiye'de çok sayıda roman, hikaye, deneme ve şiir kitabı yazılıyor. Ama basılma konusunda kesin bir cevap veremem. Yazar sayısı az değil hatta çok yetkin genç yazarlarımız var" diye konuştu.
"Tamamen yapay zekaya kitap yazdırmak diye bir şey olamaz"
Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalınamayacağına değinen Tekelioğlu, internet üzerinde yazılan kitaplara ilişkin, "Teknolojiden ve bu tip yeniliklerden uzak duramazsınız. Biz bu işte yokuz diyemezsiniz. Bunu kabul ederek o sahanın düzelmesi, güzel eserler verilmesi için çalışılması lazım.
Devlet kurumlarının milli eğitim politikası olarak el atması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka da bir gerçek, onu da inkar edemeyiz. Ünlü bir ödül organizasyonunda yapay zekayla yazılmış eserlerin de değerlendirmeye alınacağı ancak burada insan unsurunun ne kadar etkili olduğuna dikkat edileceğine karar verilmiş. Demek ki yapay zeka gerçeği edebiyata da girmek üzere çünkü yapay zekayı yapay zeka ismiyle olmasa bile arama motorları üzerinden birçok yazar kullanıyor. Tamamen yapay zekaya kitap yazdırmak diye bir şey olamaz.
O zaman insan eseri olmaktan çıkar ama yapay zekadan yararlanarak bir eser meydana getirmenin okura bilgisi verildiği sürece bir sorun olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
"Roman yazarı olabilmek için doğuştan gelen ve sonradan kazanılan yetenekler harmanlanmalı"
Herkesin kitap yazmayı deneyebileceğini ve cesaret edebileceğini dile getiren Tekelioğlu, "Futbolda olduğu gibi bir havuzdur bu. Türkiye'de belki 100 bin futbolcu vardır ama yıldızlaşan, Süper Lig'de oynayanların sayısı belki 300-500 kişiyle sınırlıdır. Bu romanda da böyle birçok kişi bu işe teşebbüs ediyor fakat roman yazarı olabilmek için doğuştan gelen ve sonradan kazanılan yeteneklerin harmanlanması lazım. Yazarın analitik zekasının yüksek olması lazım, öz anlamı kavrama kabiliyetinin yüksek olması lazım, holistik (bütünsel) bakış açısına sahip olması lazım, kinaye yapma, ironi yapma gibi özelliklerin olması lazım.
Bunlar doğuştan gelen özelliklerdir. Ama doğuştan sonra da çeşitli eğitimlerle okuyarak, yazarak, çizerek; romanda tasvir nasıl kullanılır, romanda sahneleme nasıl yapılır, diyalog nasıl geliştirilir, iç konuşma nasıl yapılır, bilinç akışı nedir, nasıl yapılır ve en önemlisi de romanda zaman nasıl yönetilir öğrenmek lazım. Romanlardaki en büyük sorunlardan bir tanesi zaman kaymalarıdır. Yazarların en çok atladıkları ya da ihmal ettikleri hususlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.