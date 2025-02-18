'Gizlice bir çocuk doğurdum babası Elon Musk' diyerek ortaya çıktı: 'Bebeğine sahip çık’

Dünyanın en zengin iş adamlarından ve aynı zamanda ABD Başkanı Trump'ın sağ kolu Elon Musk, son gelişmelerle yeniden gündemde. Musk’ın 13. çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden bir kadın, ortaya çıktı. Henüz bu iddialara cevap vermeyen Elon Musk'ın tepkisi merak konusu oldu.
Yaptığı yatırımlar, uzay yarışlarında yer alan SpaceX şirketi, bir anda siyasete atılması ve sonsuz zenginliği ile gündeme gelen Elon Musk şaşırtmaya devam ediyor.
Elon Musk, hakkında çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Beyaz Saray, çocuk bahçesine döndü
Donald Trump’un yeniden başkan seçilmesi ile Beyaz Saray’dan çıkmayan Elon Musk küçük oğlu X’i oval ofise getirmişti. Küçük oğlunun davranışları ilgi toplamıştı.
“Elon Musk’ın 13’üncü Çocuğunu Doğurdum” diyerek ortaya çıktı
Çocuk kitapları yazan bir influencer olan Ashley St. Clair adında bir kadın 14 Şubat’ta Musk’ın sahibi olduğu X’te ortaya çıkıp “Onun 13’üncü çocuğunu doğurdum” deyince ortalık karıştı.
Bebeğin beş ay önce doğduğunu söyleyen Ashley St. Clair, onu korumak ve magazin basının kötü yorumlarından kaçmak için daha fazla paylaşım yapmayacağını söyledi ve ortadan kayboldu.
Gündeme bomba gibi düşen bu olayın ardından Ashley St. Clair’in eski paylaşımları da gündem oldu.
Yıllardır fırsat kollamış
Kadının 2020 yılından beri Elon Musk’ı takip ederek ona sürekli bir şeyler yazdığı ve adeta peşine düştüğü ortaya çıktı. Sürekli olarak “çocuksuz” toplumdan şikâyet eden tweet’ler atmıştı.
Elon Musk’ın da bu konuda dünya nüfusunun azalmasının büyük felaketlere yol açacağı yönünde açıklamaları var.
“Çocuğuna sahip çıkmaya davet ediyoruz”
Ashley St. Clair sosyal medya hesabını kullanmasa da basın temsilcisi olduğunu söyleyen Brian Glicklich konuyla ilgili paylaşım yapmaya devam etti ve St. Clair ve Musk’ın “Bir süredir çocuklarını yetiştirme konusunda bir anlaşma oluşturmak için özel olarak çalıştıklarını” belirtti.
“Elon’ın Ashley ile olan ebeveynlik rolünü alenen kabul etmesini, yersiz spekülasyonları sona erdirmesini bekliyoruz ve Ashley, Elon’ın paylaştıkları çocuğun refahı ve güvenliği için en iyi şekilde anlaşmalarını hızlı bir şekilde tamamlama niyetinde olduğuna güveniyor” diye paylaşım yapan adam Elon Musk’ı milyonlarca kullanıcının gözü önünde beş aylık yeni bebeğinin sorumluluğunu almaya ve onu nüfusuna geçirmeye davet etti.
Elon Musk şimdilik sessiz
Ashley St. Clair de hesabını kapamadan önce yaptığı son paylaşımlardan birinde “Sanki benden daha fazla çocuk sahibi olmak istemiyormuşsun gibi…” diyerek Elon Musk’la aralarındaki ilişkinin hâlâ devam ettiğini ima etmişti. Musk henüz bu iddialara cevap vermiş değil.
Ünlü milyarderin ilk eşi Kanadalı yazar Justine Wilson, şarkıcı Grimes ve şirketinde çalışan Shivon Zilis’den yani üç farklı kadından 12 çocuğu var.