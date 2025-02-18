'Gizlice bir çocuk doğurdum babası Elon Musk' diyerek ortaya çıktı: 'Bebeğine sahip çık’

“Elon’ın Ashley ile olan ebeveynlik rolünü alenen kabul etmesini, yersiz spekülasyonları sona erdirmesini bekliyoruz ve Ashley, Elon’ın paylaştıkları çocuğun refahı ve güvenliği için en iyi şekilde anlaşmalarını hızlı bir şekilde tamamlama niyetinde olduğuna güveniyor” diye paylaşım yapan adam Elon Musk’ı milyonlarca kullanıcının gözü önünde beş aylık yeni bebeğinin sorumluluğunu almaya ve onu nüfusuna geçirmeye davet etti.