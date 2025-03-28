Gönül Dağı'na yeni transfer: 'Baklavacı Kahraman' rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak

Gönül Dağı ailesinden sıcak karşılama





Tuna Orhan, Gönül Dağı ekibine katılımıyla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Beş yıldır devam eden bir işe sonradan katılmak aslında biraz ürkütücüydü benim için... Çünkü işin bünyesi sizi kabul etmeyebilir. Bu yüzden tedirgindim açıkçası ama o kadar sıcak karşılandım ki sanki başladığı günden beri buradaymışım gibi oldum."





Tuna Orhan, Baklavacı Kahraman’ı anlattı





Canlandırdığı "Baklavacı Kahraman" karakteri hakkında da bilgi veren Orhan, "Kahraman aslında çok iyi birisi. Zaten bu dizide kötü adam neredeyse yok. Sıcak duygulardan hareketle bakarsak Kahraman iyi bir insan. Aksilik yapmayı da çok seviyor. Özellikle Dişçi Musa’yla didişmek onun için çok keyifli bir oyun gibi oldu. Öyle kurguladım biraz ben rolü… Nuri Gökaşan’la da çok keyifli anlaştık, çektiğimiz sahneler bu şekilde ilerlemeye başladı. Gedelli kasabası bana ilk günden beri ev sahipliği yapmaya başladı bile..." dedi.