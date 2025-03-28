Gönül Dağı'na yeni transfer: 'Baklavacı Kahraman' rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak

TRT'nin sevilen yapımlarından "Gönül Dağı" dizisi, beşinci sezonunda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen diziye usta bir oyuncu daha katılıyor. Bu oyuncu "Baklavacı Kahraman" rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte detaylar...
TRT 1'de cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı, seyircilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Son olarak diziye dahil olan usta oyuncular Erdal Özyağcılar ve Ayşe İnci hikayeye yeni bir soluk kazandırdı.
Usta oyuncu Tuna Orhan Gönül Dağı oyuncuları arasına katıldı
Ünlü oyuncu Tuna Orhan, TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın kadrosuna katıldı. Orhan, "Baklavacı Kahraman" rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Orhan'ın gelişi, dizinin sıcak atmosferine yeni bir renk katarken, Gedelli kasabasında kahkaha dolu anlar yaşanacak.
Her cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisi, usta oyuncu Tuna Orhan'ın katılımıyla kadrosunu genişletti. Orhan, dizide "Baklavacı Kahraman" karakterine hayat verecek ve Gedelli kasabasının neşesine neşe katacak. 29 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak 172. bölümde ilk kez izleyiciyle buluşacak olan Orhan, diziye dahil olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Gönül Dağı ailesinden sıcak karşılama
Tuna Orhan, Gönül Dağı ekibine katılımıyla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Beş yıldır devam eden bir işe sonradan katılmak aslında biraz ürkütücüydü benim için... Çünkü işin bünyesi sizi kabul etmeyebilir. Bu yüzden tedirgindim açıkçası ama o kadar sıcak karşılandım ki sanki başladığı günden beri buradaymışım gibi oldum."
Tuna Orhan, Baklavacı Kahraman’ı anlattı
Canlandırdığı "Baklavacı Kahraman" karakteri hakkında da bilgi veren Orhan, "Kahraman aslında çok iyi birisi. Zaten bu dizide kötü adam neredeyse yok. Sıcak duygulardan hareketle bakarsak Kahraman iyi bir insan. Aksilik yapmayı da çok seviyor. Özellikle Dişçi Musa’yla didişmek onun için çok keyifli bir oyun gibi oldu. Öyle kurguladım biraz ben rolü… Nuri Gökaşan’la da çok keyifli anlaştık, çektiğimiz sahneler bu şekilde ilerlemeye başladı. Gedelli kasabası bana ilk günden beri ev sahipliği yapmaya başladı bile..." dedi.
Dizinin başarısının sırrı: Sevgi ve samimiyet
Orhan, dizinin başarısının sırrını ise şu sözlerle açıkladı: "Yani sürekli insanların birbiriyle olan didişmeleri, çekişmeleri var ama kötü insanlar yok genel olarak… Geleneklerimiz, göreneklerimiz, aile arası sevgi, saygı duyguları ağır basıyor sahnelerde. Bunlar çok önemli..."
Gönül Dağı dizisinde daha önce birlikte çalıştığı birçok oyuncunun bulunduğunu ve bu nedenle hiç yabancılık çekmediğini belirten Orhan, "Hiç tanımadığım meslektaşlarım da o kadar sıcak karşıladılar ki beni... Hepsine teşekkür ediyorum. Onları da sanki yıllardan beri tanıyormuşum ve çok çalışmışım hissiyatı uyandırdı bende. O sebeple de ilk bölümden itibaren hiç tedirginlik yaşamadan oynadım. Hepsine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Gönül Dağı, 172. bölümüyle 29 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak.