467 gündür İsrail'in saldırıları ile katliam yapılan Gazze'de ateşkes sağlandı. Ünlü isimler sosyal medyada sevinçlerini paylaştı. Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri Taner'i canlandıran ünlü oyuncu Berk Atan da sosyal medya hesabından, İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma sonrası mutluluğunu böyle dile getirdi.
Katar'daki ateşkes görüşmelerinde taraflar ve arabulucu ülkeler arasında anlaşma sağlandı. Gazze'de ateşkes ilan edildi.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.
Ateşkesin duyurulmasının ardından, ünlü isimler de sosyal medya üzerinden mutluluklarını ve barış mesajlarını paylaştı.
Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu Berk Atan şunları kaydetti:
"En güzelin başlangıcı"
Berk Atan, "Tüm halk için özellikle çocuklar için çok mutluyum. İnşallah Gazze için en güzelin başlangıcı olur." ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği kaydedildi.