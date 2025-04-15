'Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede' diye pankart açan kız sağlığına kavuştu

Baba Musa Koçyiğit ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından kızı Ada'nın geçen yıl eylülde İstanbul'da ameliyat edildiğini belirtti.





Yetkililere teşekkür eden Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Bir defa Bitlis'te göz kontrolünü yaptık. Şimdi de kendi doktoruna götürüyoruz. Ameliyatı yapan doktorun görmesi daha iyi. İl Sağlık Müdürlüğünden arayarak beni Valiliğe yönlendirdiler. Onların desteğiyle kızımı tekrar İstanbul'a götürüyorum. Bir ameliyatı daha var. Buna da doktoru karar verecek. Ne zaman olur bilmiyoruz. Şimdilik şükür, sağlığı çok iyi. Gördüğümüz kadarıyla gözlerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Doktorumuz kızımın sağlık durumu hakkında bize bilgi verecek. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu görmek ve elini öpmek istiyor. Çünkü Ada'ya çok büyük destekler sundu."



