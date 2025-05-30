Gümüşhane'de Torul Baraj Gölü'nde alg patlaması gölet yüzeyini koyu renge bürüdü

"Balıkçılık faaliyetlerine de etkisi olabilir"Alg patlamasının yaklaşık 2 hafta süre boyunca devam ettiğini ancak bu sürenin uzaması halinde balıkçılık faaliyetlerinde de sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi. Bülent Akar, "Özellikle Torul ve Kürtün baraj göllerinde balıkçılık faaliyetlerinin yürütüldüğü göz önüne alındığında, bu durum balık popülasyonlarını ve dolayısıyla bölgedeki balıkçılığı da olumsuz etkileyebilir. Ancak önceki yıllardaki gözlemler, bu durumun genellikle kısa süreli olduğunu göstermektedir. Yine de nedenlerinin bilimsel olarak araştırılması, uzun vadeli etkilerin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.