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Günlerdir haber alınamıyordu: Evinde ölü bulunan genç kadının cesedini köpekleri yedi

Günlerdir haber alınamıyordu: Evinde ölü bulunan genç kadının cesedini köpekleri yedi

13:0725/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Romanya’da 5 gündür kayıp olan 34 yaşındaki Adriana Neagoe, evinde yarısı yenmiş halde bulundu. Kadının cesedinin, Pug cinsi iki köpeği tarafından yendiği ortaya çıktı.

Romanya'nın Targu Jiu'da şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Adriana Neagoe, 5 gün boyunca kimseyle iletişime geçmeyince ailesi harekete geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak içeri girdi.

Köpekleri cesedini yedi

Evin içinde Adriana'nın cesedini ve onu yiyen iki pug cinsi köpeğini gördüler.

Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde şiddet izine rastlanmadığını belirtti.

Ancak kesin ölüm nedeninin tespiti için ceset, otopsi yapılmak üzere Gorj Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Genç kadının iki köpeği ise yerel belediye çalışanları tarafından barınağa götürüldü.

#Romanya
#cins köpek
#köpek saldırısı

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