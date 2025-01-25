Günlerdir haber alınamıyordu: Evinde ölü bulunan genç kadının cesedini köpekleri yedi

Ancak kesin ölüm nedeninin tespiti için ceset, otopsi yapılmak üzere Gorj Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Genç kadının iki köpeği ise yerel belediye çalışanları tarafından barınağa götürüldü.