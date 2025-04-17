Filmin oyuncularından Ergun Sözen, "Hababam Sınıfı filmi 50 yıldır bitmeyen bir kültür hazinesi. Ne mutlu ki yine buradayız. Sanki dün gibi filmi yeniden çekiyoruz. Ama bir şeyi asla unutmuyoruz. O inek şabanlar, Kemal Sunal'lar, o güdük Necmi'ler, Halit Akçatepe'ler, o Tarık Akan'lar, damat Ferit'ler, o değerli Mahmut hocamız, bize hala şu merdivenlerden elinde çıngırakla inen sevgili Hafize anamız, hepsi buradalar aslında. Belki onları göremiyorsunuz ama onlar sizi çok iyi görüyor ve sizlerle gurur duyuyor bu kadar nesildir Hababam Sınıfı'nı unutmadığınız için" diye konuştu.



