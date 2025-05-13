Hatice hemşire bir gözündeki görme kaybına rağmen hastalara destek oluyor

"Hemşirelik vicdanıma vicdan ekledi"





Sadece serum takmak veya iğne yapmak değil, hasta olmadan önce ve sonrasında hastanın rehabilitasyon sürecinde de hemşireliğin hep var olduğunu vurgulayan Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bunu anlayınca diyorsunuz ki palyatifte bana ihtiyaç var. Benim bu düşünceme ihtiyaç var. İnsanlara bunu vermek zorundayım. Bize ihtiyaç olana aslında biz yardım eliyiz. Bazen ağlamak istediğinde bir omuz olmamız, elini tutmamız ve bazen sadece 'günaydın' dememiz, biz bunun için varız. Ona bir serumdan, bir ilaçtan çok daha fazlasını verebilecek durumdayız. Bir 'günaydın' ile gününü çok ağrısız ve muhteşem geçirebilir palyatifte kalan bir hasta. Benim bu süreci yaşamam hemşirelik hizmetini vermemde engel değil. Hatta görüş açımı daha da genişletmemi sağladı. Hastalara daha fazla yardım ve destek vermemin önünü açtı. Onlara daha farklı açıdan bakmayı öğrendim. Bu asla bir engel değil. Beni hemşirelik mesleğine daha bağlı bir hale getirdi."