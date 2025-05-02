Havaların ısınmasıyla ortaya çıktı, istila boyutuna ulaştı: Uzmanlar uyardı "Temas halinde acilen hastaneye başvurun"

'YOĞUN TEMAS VARSA HASTANEYE BAŞVURUN'

“İnsanlar ve hayvanlara alerjik etki yaratarak zarar verir” diyen Prof. Dr. Mustafa Avcı, “Bilhassa deride alerjik rahatsızlıklar söz konusu olur. Ülkemizde kızılçam ve karaçam ağaçlarında daha çok görülür. İnsanların zarar görmemesi için özellikle tırtıllara temastan kaçınmaları gerekir. Orman alanlarındaki mücadele gerekli görüldüğünde orman idaresi tarafından zaten yapılıyor. Ancak konut bahçesi ve park alanlarda mücadelesi insan sağlığı açısından daha önemli” uyarısında bulundu.





“Bir temas halinde rahatsızlık temas derecesiyle ilgilidir. En hafif düzeyde olduğunda kaşıntı ve kızarıklara sebep olur. Ancak durum daha ciddiyse ki bazı alerjene dayanıksız insanlara gelişebilecek semptomlar görülmesi halinde sağlık kurumuna gidilmelidir. Çünkü solunum üzerinde de sıkıntı yaratabilir.” - Prof. Dr. Mustafa Avcı



