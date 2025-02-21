Hayatı kabusa çeviren salgında 5 yaş 7 gün detayı dikkat çekti: Uzman isim belirtilerini tek tek sayıp uyardı

Kış aylarının en yaygın solunum yolu hastalıklarından biri olan influenza (grip), özellikle çocuklarda yüksek ateş, halsizlik ve solunum sıkıntıları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanlar sağlıklı bireylerde genellikle hafif seyreden influenzanın bazı çocuklar için ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Özerllikle 5 yaş altı çocukların, bağışıklık sistemi zayıf olanların ve kronik hastalığı bulunan çocukların risk altında olduğu vurgusu yapılırken 7 gün detayı dikkat çekiyor. İşte influenzanın belirtileri, risk grupları ve bulaşıcı hastalıkla ilgili dikkat edilmesi gerekenler...

1 /9 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Senem, influenza virüsünün bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.

2 /9 Hastalığın başlangıcından itibaren 7 gün boyunca bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Senem, özellikle çocukların hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

3 /9 ‘Yakın temas bulaş riskini artırır'

Hastalığın özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlara yol açtığını belirten Uzm. Dr. Mehtap Senem, bulaşma yolları hakkında şu bilgileri verdi: "İnfluenza virüsü, enfekte bireylerin öksürmesi ve hapşırması sonucu havaya yayılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Ayrıca, virüsle kontamine olmuş yüzeylere temas ettikten sonra ellerin ağız, burun veya göze dokundurulması da bulaşmaya neden olabilir. Grip olan kişilerle aynı kapalı ortamda uzun süre kalmak, el sıkışmak ve yakın temas bulaş riskini artırır. Ancak gıdaların tüketilmesiyle grip bulaşmaz."



4 /9 İnfluenza belirtileri neler?

“Ani başlayan yüksek ateş Titreme ve üşüme hissi Kas ve eklem ağrıları Baş ağrısı Halsizlik ve yorgunluk Kuru öksürük Boğaz ağrısı Burun akıntısı veya tıkanıklığı Mide bulantısı, kusma ve ishal (özellikle çocuklarda)

5 /9 ‘Risk altındaki çocuklar daha dikkatli olmalı'

Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Mehtap Senem, “İnfluenza, sağlıklı bireylerde genellikle hafif seyrederken, bazı çocuklar için ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle 5 yaş altı çocukların, bağışıklık sistemi zayıf olanların ve kronik hastalığı bulunan çocuklar risk altında. Astım, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan çocuklar gripten daha fazla etkilenebilir ve hastalık ağır seyredebilir. Bu nedenle risk grubundaki çocukların mutlaka korunması gerekiyor" diye konuştu.

6 /9 İnfluenza tanısı ve tedavisi

Hastalığın teşhisinde burun ve boğaz sürüntülerinden alınan örneklerin PCR yöntemiyle incelendiğini belirten Uzm. Dr. Mehtap Senem, bazı durumlarda ek testlerin de gerekebileceğini söyleyerek şunları ekledi: "Şiddetli vakalarda, bağışıklık sisteminin bir göstergesi olan lenfosit sayısında azalma görülebilir. Bakteriyel enfeksiyon eklenmişse hemogram ve CRP gibi testler de değerlendirilerek uygun tedavi planlanır."













7 /9 Tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Uzm. Dr. Senem, şunları söyledi:

“Ateş ve ağrı yönetimi için parasetamol veya ibuprofen grubu ateş düşürücüler kullanılabilir. Aspirin kesinlikle önerilmez. Doktor kontrolünde, yaş ve kilo gibi faktörlere göre antiviral ilaçlar başlanabilir. Çocuğun bol sıvı tüketmesi sağlanmalı, istirahat etmesi için uygun ortam oluşturulmalıdır.”









8 /9 Dikkat edilmesi gerekenler

“Elleri sık sık yıkamak, hijyen kurallarına dikkat etmek. Grip olan kişilerle yakın temastan kaçınmak ve ortak eşyaları kullanmamak. Dengeli beslenmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Düzenli uyku uyumak ve stresten kaçınmak. Kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanmak.