Her 5 kişiden biri buraya geliyor: 34 milyon yıllık miras astım ve bronşit hastalarının uğrak yeri oldu

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yer alan tuz mağarası, astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yıllarca tuz üretiminde kullanılan mağara, 2020 yılında Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında “Tuz Terapi Merkezi” olarak yeniden tasarlandı. Türkiye’den ortalama her 5 kişiden birinin faydalandığı mağara ziyaretçi akınına uğruyor.
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yer alan ve 55 dönümlük bir alana yayılan tuz mağarası, 2024 yılında 150 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaparak turizmde dikkat çeken bir merkez haline geldi.
Her 5 kişiden biri buraya geliyor
Günlük 60 ton tuz üretim kapasitesine sahip olan mağara, aynı zamanda Türkiye’nin tuz ihtiyacının %20’sini karşılamaya devam ediyor. Bu da Türkiye’den ortalama her 5 kişiden birinin bu mağaradan çıkan tuzdan faydalandığı anlamına geliyor.
Terapinin yanı sıra mağarada ziyaretçilere kafeterya, hediyelik eşya mağazası ve elektrikli araç şarj istasyonu gibi modern hizmetler de sunuluyor. 2021 yılında 55 bin kişi tarafından ziyaret edilen merkez, 2022’de 104 bin, 2023’te ise 135 bin ziyaretçi ağırladı.
Herkesi buraya bekliyoruz
Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Tuz Mağarası’nın kültür ve sağlık turizmine kazandırılması için büyük çaba harcadıklarını belirtti. 2024 yılında mağarayı 150 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Yılmaz, “Yerli ve yabancı turistlerden yoğun bir ilgi gördük. Sağlık turizmi kapsamında Valimiz Ercan Turan önderliğinde önemli projeler gerçekleştirdik. 2025 yılı için de hedeflerimiz büyük. Herkesi bu eşsiz doğal güzelliği görmeye davet ediyoruz” dedi.
34 milyon yıllık miras
Tuz Mağarası’nın sorumlu müdürü Tuğrul Aras, bu jeolojik yapının yaklaşık 34 milyon yıl önce oluştuğunu ve Iğdır’ın en değerli miraslarından biri olduğunu vurguladı. Astım, bronşit ve KOAH hastaları için bir şifa kaynağı olan mağaranın, yeni terapi odalarıyla sağlık turizmine daha fazla katkı sunacağını belirtti.
“Astım hastaları için ideal”
Tuz Mağarası’nı annesi Cemile Kılıç için düzenli olarak ziyaret ettiklerini anlatan Adem Kılıç, “İki haftada bir buraya geliyoruz. Tuz terapisi astım hastalarına gerçekten çok iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.