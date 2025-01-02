Her 5 kişiden biri buraya geliyor: 34 milyon yıllık miras astım ve bronşit hastalarının uğrak yeri oldu

34 milyon yıllık miras

Tuz Mağarası’nın sorumlu müdürü Tuğrul Aras, bu jeolojik yapının yaklaşık 34 milyon yıl önce oluştuğunu ve Iğdır’ın en değerli miraslarından biri olduğunu vurguladı. Astım, bronşit ve KOAH hastaları için bir şifa kaynağı olan mağaranın, yeni terapi odalarıyla sağlık turizmine daha fazla katkı sunacağını belirtti.



