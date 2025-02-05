'Huzurum Kalmadı' filminde şoke eden detay: Meğer Ferdi Tayfur'u o seslendirmiş

Vefat haberiyle sevenlerini hüzne boğan usta sanatçı Ferdi Tayfur, şarkıları kadar filmleriyle de hafızalarda yer edinmişti. Birçok filmde unutulmaz roller üstlenen ünlü sanatçı, çoğunlukla kendi sesini kullanmıyordu. 1980 yapımı 'Huzurum Kalmadı' filminde ise şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Meğer kimse fark etmemiş.

1 /7 Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetmiş, sevenlerini yasa boğmuştu.

2 /7 Yıllar boyunca seslendirdiği parçalarla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı şarkıları kadar filmleriyle de dikkat çekti.

3 /7 Ferdi Tayfur'un oynadığı en unutulmaz filmlerden biri de Serpil Çakmaklı ile başrollerini paylaştığı 1980 yapımı Huzurum Kalmadı...

4 /7 Ferdi Tayfur'u Huzum Kalmadı filminde bakın kim seslendirmiş...

5 /7 Ferdi Tayfur'a en çok yakışan ses tabi ki Esen Günay'ın sesiydi.

6 /7 Bu eşleşmeyi Natuk Baytan yapmıştı.