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ABD'de 'Muhammed' en çok tercih edilen 10 bebek ismi arasına girdi

ABD'de 'Muhammed' en çok tercih edilen 10 bebek ismi arasına girdi

15:553/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
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New York Şehri Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı en popüler erkek bebek isimleri listesinde Peygamber Efendimiz'in adı olan "Muhammed" ismi 10'ncu sırada kendine yer buldu.

İngiltere ve Galler'de 2023 yılında yapılan bir araştırmada, erkek bebeklere en çok verilen isim "Muhammed" olarak belirlenmişti.

Benzer bir araştırma ABD'de de gerçekleştirildi.

New York Şehri Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında şehirde doğan bebekler arasında en popüler isimleri açıkladı.


Liam, 2016'dan bu yana erkek bebekler için en popüler isim olmaya devam ederken, Emma 2017'den beri kız bebekler arasında en çok tercih edilen isim oldu.

New York City doğum belgesi kayıtlarına göre, 2023 yılında 743 erkek bebeğe Liam, 382 kız bebeğe ise Emma ismi verildi.

2022'deki ilk 10 popüler bebek ismi sıralamasında büyük değişiklikler yaşanmazken, 2023 listesinde bazı yeni isimler dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.

Bu isimler arasında "Muhammed" öne çıkarak, ilk kez en popüler 10 isim arasına girmeyi başardı.

En çok tercih edilen isimler


New York'ta en çok tercih edilen bebek isimleri ise şöyle:


#Amerika
#Bebek
#Muhammed

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