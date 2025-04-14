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İbrahim Tatlıses'le birbirlerine girmişlerdi: Kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

İbrahim Tatlıses'le birbirlerine girmişlerdi: Kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

14:1014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
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Kısa süre önce ağabeyi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikle gündeme gelen şarkıcı Hüseyin Tatlı tutuklandı.

Türkücü İbrahim Tatlıses'in erkek kardeşi Hüseyin Tatlı bir taksiciyle yaşadığı ücret tartışması sonrasında 5-6 kişi tarafından darp edildi.



Beyaz TV'nin haberine göre taksici ile para yüzünden kavga eden Hüseyin Tatlı, saldırdığı taksi şoförünün sağlık durumunun kritik olması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son zamanlarda abisi İbrahim Tatlıses'le yaşadığı olaylarla gündeme gelen Hüseyin Tatlı, abisinin "Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma" ifadelerinden sonra adeta sinirden küplere binerek sosyal medya hesabında karşılık vermişti

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