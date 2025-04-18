Iğdır'da takıldı Ermenistan'dan çıktı: Adım adım takip ediliyor

Kerkenezin doğadaki önemli türlerden biri olduğunu ve uydu vericiden gelecek verilerin önemli olduğunu ifade eden Tutar, "Çok hızlı bir şekilde yer değiştirdi. Yırtıcı kuşların hareketlerini takip etmek daha önemli çünkü onlar göç esnasında daha çok boğaz kısımları takip ederek yol alıyorlar" diye konuştu.