İki kilometrelik kumsal çöple kaplandı: Sahildeki çöp yığınları havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, denizden geldiği düşünülen çok sayıda atık ve çöple kaplandı. Denizinin dalgalı ve ulaşımın zor olması nedeniyle tatilcilerin de tercih etmediği kumsalın kaderine terk edilmiş hali, dronla görüntülendi.

1 / 8 Kocaeli'nin Sakarya ile Karadeniz kıyısındaki sınırı olan, Kandıra ilçesine bağlı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Babalı Sahili'ndeki kumsal, denizden geldiği değerlendirilen çöplerle kaplandı.

2 / 8 Kumsalın tatilciler tarafından daha fazla tercih edilen, yola yakın olan kısmının temiz olduğu görülürken, araçla ulaşılamayan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kısım pet, cam şişeler, plastik ambalaj atıkları, kırılmış leğen, kova gibi malzemelerden oluşan çöplerle kaplandı.

3 / 8 Ana yola uzaklığı nedeniyle tatilcilerin de yoğunlukla gelmediği bir bölge olan Babalı kumsalı, kilometrelerce uzanan çöplerle kaderine terk edildi.



4 / 8 Denizinin dalgalı ve ulaşımın zor olması nedeniyle tatilcilerin de tercih etmediği kumsalın kaderine terk edilmiş hali, dronla görüntülendi.

5 / 8 İşte çöplerle kaplanan alanın drone görüntüleri...

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