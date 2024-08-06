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Hayat

İki kilometrelik kumsal çöple kaplandı: Sahildeki çöp yığınları havadan görüntülendi

10:00 - 6/08/2024 Salı
DHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, denizden geldiği düşünülen çok sayıda atık ve çöple kaplandı. Denizinin dalgalı ve ulaşımın zor olması nedeniyle tatilcilerin de tercih etmediği kumsalın kaderine terk edilmiş hali, dronla görüntülendi.

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Kocaeli'nin Sakarya ile Karadeniz kıyısındaki sınırı olan, Kandıra ilçesine bağlı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Babalı Sahili'ndeki kumsal, denizden geldiği değerlendirilen çöplerle kaplandı. 

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Kumsalın tatilciler tarafından daha fazla tercih edilen, yola yakın olan kısmının temiz olduğu görülürken, araçla ulaşılamayan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kısım pet, cam şişeler, plastik ambalaj atıkları, kırılmış leğen, kova gibi malzemelerden oluşan çöplerle kaplandı. 

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Ana yola uzaklığı nedeniyle tatilcilerin de yoğunlukla gelmediği bir bölge olan Babalı kumsalı, kilometrelerce uzanan çöplerle kaderine terk edildi.


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Denizinin dalgalı ve ulaşımın zor olması nedeniyle tatilcilerin de tercih etmediği kumsalın kaderine terk edilmiş hali, dronla görüntülendi.

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İşte çöplerle kaplanan alanın drone görüntüleri...

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#Kocaeli
#Kandıra
#dron
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