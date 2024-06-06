İkram edilen Türk çayı Japon Okawa'nın hayatını değiştirdi: Türkiye'yi görmediyseniz boşuna yaşamışsınız diyorum

Ülkesinde tanıdıklarına Türkiye'ye seyahat etmelerini önerdiğini dile getiren Okawa, şunları söyledi:





"Türkiye'yi görmediyseniz boşuna yaşamışsınız diyorum. Ülkenin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler veriyorum. Tanıştığım Türk vatandaşlarına da Japonya'yı görün diyorum. Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye zengin kültürel varlığı olan bir ülke. Her gidişimde yeni şeyler öğreniyorum. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanları da çok cömert ve hoşgörülü. Burada cam bardakta çay içmeyi, insanlarla sohbet etmeyi seviyorum. Japonya'daki evimde de cam bardakta Türk çayı içerim."