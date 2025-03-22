İlkbahar geldi: Ağrı Dağı etekleri göçmen kuşlarla şenlendi

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, havaların ısınmasıyla Afrika'dan gelen göçmen kuşları ağırlamaya başladı.
İlkbahar mevsiminin etkileri yurdun dört bir yanında hissedilmeye başladı. Afrika'dan gelen göçmen kuşlar Ağrı Dağı'nın sulak alanlarını kendilerine mesken edindi.
1/5
Her yıl kuzey yarım kürede havaların soğumasıyla güneye göç eden kuşlar, ilkbaharın gelişiyle dönüşe geçiyor.
2/5
Bu göç yolculuğu esnasında Iğdır'daki sulak alanlara mola veren göçmen kuşlar, burada besleniyor, yağ depoluyor ve ürüyor.
3/5
4/5
5/5
#ağrı dağı
#kars
#göçmen kuşlar