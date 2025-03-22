Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İlkbahar geldi: Ağrı Dağı etekleri göçmen kuşlarla şenlendi

İlkbahar geldi: Ağrı Dağı etekleri göçmen kuşlarla şenlendi

12:5022/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
<p>Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, havaların ısınmasıyla Afrika'dan gelen göçmen kuşları ağırlamaya başladı.&nbsp;</p>
Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, havaların ısınmasıyla Afrika'dan gelen göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

İlkbahar mevsiminin etkileri yurdun dört bir yanında hissedilmeye başladı. Afrika'dan gelen göçmen kuşlar Ağrı Dağı'nın sulak alanlarını kendilerine mesken edindi.

Her yıl kuzey yarım kürede havaların soğumasıyla güneye göç eden kuşlar, ilkbaharın gelişiyle dönüşe geçiyor.

Bu göç yolculuğu esnasında Iğdır'daki sulak alanlara mola veren göçmen kuşlar, burada besleniyor, yağ depoluyor ve ürüyor.


#ağrı dağı
#kars
#göçmen kuşlar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?