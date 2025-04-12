İş yerine giren ebabil kolunu bırakmadı: Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

Mevlüt Aslan, "Sabah iş yerimi açtığıma ebabili gördüm. Alıp dışarıya bırakmak isterken koluma yapıştı. Hiçbir şekilde bırakmadı. Ebabili rüyada görmek bile hayra yorumlanırmış ama bu şekilde koluma yapıştı. Bunun ne anlama geldiğini bilemiyorum. Bu kuş havada uçarak beslenirmiş, uçarak çiftleşirmiş aşağıya indiği anda kalkamazmış zaten. O nedenle yüksek bir yerden tekrar uçurmaya çalışacağız. Ebabiller, Kuran-ı Kerim'de adına yer verilen nadir kuşlardır. Bu kuşlar Fil Suresi'nde yer almaktadır. O nedenle sağlıklı bir şekilde tekrar doğaya salmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.







