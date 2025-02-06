İspanyol Müslümanların at sırtında hac yolculuğu: 3 arkadaş Saraybosna'ya ulaştı

Endülüslü Müslümanlar, 8 bin kilometrelik hac yolculuğuna at sırtında çıktı. İspanya'dan yola çıkan, hac ibadetini yerine getirebilmek için 3 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaştı.

1 /21 35 yıl önce Müslüman olan ve at üzerinde hacca gideceğine söz veren İspanyol Müslümanların hayali gerçekleşti.



2 /21 Endülüslü Müslümanlar, 8 bin kilometrelik hac yolculuğuna at sırtında çıktı.





3 /21 Yolculuk, Endülüslü hacıların yüzyıllar önce yola çıktıkları Al Monaster camiinden başladı.



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