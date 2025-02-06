İspanyol Müslümanların at sırtında hac yolculuğu: 3 arkadaş Saraybosna'ya ulaştı

Endülüslü Müslümanlar, 8 bin kilometrelik hac yolculuğuna at sırtında çıktı. İspanya'dan yola çıkan, hac ibadetini yerine getirebilmek için 3 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaştı.
35 yıl önce Müslüman olan ve at üzerinde hacca gideceğine söz veren İspanyol Müslümanların hayali gerçekleşti.
Endülüslü Müslümanlar, 8 bin kilometrelik hac yolculuğuna at sırtında çıktı.
Yolculuk, Endülüslü hacıların yüzyıllar önce yola çıktıkları Al Monaster camiinden başladı.