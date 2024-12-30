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İstanbul'da sonu 'köy' ile biten kaç semt var: Anlamlarını duyunca çok şaşıracaksınız

İstanbul'da sonu 'köy' ile biten kaç semt var: Anlamlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:1430/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Asırlar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir İstanbul'un semt ve ilçe isimlerinin nereden geldiği hep merak edilmiştir. Peki, dünya medeniyetlerinin izlerini taşıyan İstanbul'da sonu “köy” ile biten semt isimleri nereden geliyor? İstanbul'da sonu 'köy' ile biten kaç semt var? İşte birbirinden ilginç o bilgiler...

Alibeyköy

Semt, adını Karesi Beyliği Emiri Gazi Evrenos Bey'in oğlu Ali Bey'den almıştır. Orhan Bey döneminde Osmanlı'ya bağlanan bölge Rumeli fetihlerinde önemli rol üstlenmiştir.


Ataköy

II. Mahmud döneminde bölgede baruthane kurulduğu için semtin adı, Osmanlı'da "Baruthane"ydi.

Arnavutköy

Bölgenin adı İlk Çağ'da "Hestai", Bizans döneminde "Promotu" ve "Anaplus"tu. Fatih Sultan Mehmet, Arnavutluk'u Osmanlı topraklarına dâhil edince bölgeye Arnavut göçmenleri geldi ve semtin adı "Arnavutköy" olarak kaldı.


Bahçeköy

Kanuni Sultan Süleyman, 1521 yılında Belgrad Seferi dönüşünde getirdiği Sırp esirleri buraya yerleştirince bölgedeki köye "Belgradköy", civarındaki ağaçlı bölgeye de "Belgrad Ormanı" adı verildi. 1800'lü yıllarda köyün yeri değiştirildi ve yeni adı "Bahçeköy" oldu.


Bakırköy

Bakırköy'ün adı Bizans döneminde "yedinci" anlamına gelen "Hebdomon" ile anıldı. Onlara göre bu isim dünyanın "0" noktası olarak kabul edilen milyon taşına denk geliyordu. Bölge, Osmanlı döneminde "Makri Köy" adlandırıldı.


Basınköy

Eski otomobil pazarıyla ünlenen bölge, şimdiki yerleşim adını basın çalışanları sayesinde aldı.


Boyacıköy

Emirgan ile Baltalimanı arasında yer alan tarihi konaklarıyla ünlü semt adını, III. Selim'den almıştır. Sultan, Kırklareli'nden fes, şayak, aba benzeri kumaşları boyamak ve el sanatlarını yaymak için 40 kişilik aileyi bölgeye getirmiştir.


Çekmeköy

Çekmeköy semtinin ismiyle ilgili bilinen iki tane rivayet var. Bunlardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmed döneminde bölgenin yedi kardeş tarafından kurulması, diğeri ise avcılar tarafından vurulan hayvanların bölgeye çekilerek getirilmesinden gelir.


Çengelköy

Semtin ilk ismi, birinci köy anlamına gelen "Protos Diskos"tur. Evliya Çelebi, günlüklerinde bölgeyi şimdiki ismiyle yazmıştır.


Demirciköy

Osmanlı döneminde padişah ve paşaların avlanmasıyla meşhur olan bölgeye, "Paşalar Köyü" de deniliyordu.




Erenköy

Semtin geçmiş tarihi Orhan Gazi dönemine kadar gider. Bölgeye herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan "Eren Baba"nın adı verilmiştir.



Feriköy

Eski adı "Aya Dimitri" olan bu küçük Rum köyü zamanla Mösyö Feri'nin köyü olarak anılmaya başlamıştır.


Hadımköy

Semtin adı rivayetlere göre Fatih Sultan Mehmed'e hizmet eden Hadım Baba'dan gelir.


Hasköy

Semtin adı, II. Selim döneminde yapılan has bahçelerinden gelir.



Kadıköy

Bizanslıların Khalkedon (Körler Ülkesi) olarak adlandırdığı Kadıköy'ün tarihi çok eskiye dayanır. Osmanlı döneminde semt önce "Kadıköyü" daha sonra "Kadıköy" olarak adlandırılmıştır.


Karaköy

Semtin en eski adı "Karayköy"dü. Bölgedeki ilk yerleşim yerleri Fatih Sultan Mehmed döneminde gerçekleşti.



Mecidiyeköy

Semt, adını Sultan Abdülmecid döneminde Osmanlı'nın sınırındaki yerleşim yerlerinden alır.


Merdivenköy


Semtin Bizans dönemindeki adı "Aya Mamanos"tur. Fatih Sultan Mehmet döneminde bölge sarayın süt, peynir ve yoğurt ihtiyacını karşıladığı için "Mandıra" diye adlandırılmıştır.


Ortaköy

Antik Çağ'da "Argion" diye anılan semt, Osmanlı döneminde dere vadisinin ortasında olduğu için Ortaköy olarak adlandırıldı.


Polonezköy

Polonezköy, Prens Adam Czartoryski tarafından 1842 yılında kuruldu. İsmi kurucusundan dolayı "Adampol" olarak adlandırılmıştır.


Sefaköy

Semt, 1800 yılların sonunda Bulgaristan Deliorman'dan göç eden Karaömeroğlu İbrahim Safra tarafından kuruldu.



Tokatköy

Fatih Sultan Mehmed, Tokat Kalesi'nin alındığını öğrendiğinde bölgeye "Tokatköy" adını vermiştir.



Vaniköy

Bizans zamanında "Nikapolis" (Güzel kent) denilen Vaniköy, şimdiki adını 17. yüzyılda yaşayan bir Müslüman âlimden almıştır.


Yeniköy

Fetihten sonra buraya ilk gelenler Romanya'nın Geni bölgesinden Ulah aileleri ve daha sonra Rumlar olmuştur. Bu sebeple "Geniköy" denen yer, I. Süleyman'ın buyruğuyla "Yeniköy" adını almıştır.



Yeşilköy

Yeşilköy'ün adı, 1926 yılına kadar "Ayastefanos"tu. Bu isim Cumhuriyet'in kurulmasının ardından, uzun yıllar semtte oturan yazar Halit Ziya Uşaklıgil'in önerisiyle "Yeşilköy" olarak değiştirildi.


#İstanbul
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