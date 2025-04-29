İstanbul'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

"Gökte melekler, yerde mavi yelekler"





Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve şirketlerin hac organizasyonu konusunda elinden gelen gayreti gösterdiğine dikkati çekerek, "Sizler hac farizasını güzel ve kolay bir şekilde yapasınız diye 5 bine yakın hocamızla sizlerin hizmetinizdeyiz. Biz diyoruz ki gökte melekler, yerde mavi yelekler. Onlar sizin her zaman sığındığınız, kendilerine danıştığınız, bir zorlukla karşılaştığınız zaman, zorluğunuzu hallu asan eyleyecek çok değerli hocalarımız. Onları biz seçerek görevlendiriyoruz. Dolayısıyla hocalarımız bugünden itibaren sizin yardımcılarınız." diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonlarında aldığı ödüllere ilişkin Başkan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2023 yılında dünyanın hacılarına en fazla çeşitlilikle hizmet eden birincilik ödülünü aldık. 2024 yılında en disiplinli hac organizasyonu dünya birinciliği ödülünü aldık. Tabii bu ödülü alırken hacılarımızın çok büyük katkıları var" ifadelerini kullandı.