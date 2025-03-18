İtfaiye erinin acı kaderi: Mesai arkadaşları haber verdi

Aydın'da, itfaiye personeli Turgay Gezgin'e ait evde çıkan yangında eşi Fatma ile çocukları Deniz (12) ve Toprak Gezgin (3) hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Evde yapılan incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi.
Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı.
Haberi alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
ACI HABERİ MESAİ ARKADAŞLARI VERDİ
Yangın sırasında dışarıda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde fenalaştı.
Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor" dedi.