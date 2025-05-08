Japon doktor 105 yıl yaşadı: Uzun ömrün sırrını 7 formülde açıkladı

105 yaşında hayatını kaybeden ünlü Japon Doktor Shigeaki Hinohara, ardında sadece tıbbi başarılar değil, sağlıklı yaşamın ve uzun ömrün sırlarını da bıraktı. Hinohara, her gün bu besinleri tükettiğini söyledi. Ancak, Hinohara’ya göre sağlıklı kalmak sadece diyet ve spor ile sınırlı değil. İşte, Japon doktorun 7 basit yöntemi.
Japonya’nın ünlü doktoru Dr. Shigeaki Hinohara, 105 yaşında hayatını kaybetmişti. Hinohara, ardında sadece tıbbi başarılar değil, uzun ömrün sırlarını da bıraktı. Ona göre sağlıklı kalmanın yolları bakın nelerden geçiyor.
1. Kısa yolu tercih etmeyin
“Sağlıklı kalmak için her zaman merdivenleri tercih edin ve kendi eşyalarınızı kendiniz taşıyın. Ben kaslarımı harekete geçirmek için basamakları ikişer ikişer çıkarım”
2. Kendinizi meşgul tutun
3. İyi beslenin, az yiyin
“Uzun yaşayan herkesin ulusu, ırkı veya cinsiyeti fark etmeksizin ortak bir özelliği var: Hiçbiri fazla kilolu değil. Ben kahvaltıda kahve, bir bardak süt ve içinde bir kaşık zeytinyağı olan biraz meyve suyu içiyorum. Zeytinyağı hem damarlar için çok faydalı hem de cildimi sağlıklı kılıyor. Öğle yemeğinde ise süt ve birkaç kurabiye yiyorum. Meşgul olduğumda ise hiçbir şey yemem. İşime meşgul olduğum için hiç açlık hissetmem. Akşam yemeğinde sebze, biraz balık ve pilav yerim"
4. Materyalizme direnin
“Maddi şeyleri biriktirmek konusunda deli olmayın. Unutmayın: Sıranın ne zaman size geleceğini bilmiyorsunuz ve maddi şeyleri yanınızda götüremeyeceksiniz”
5. Topluma katkı sağlamaya devam edin
6. Eğlenmenin gücünü asla hafife almayın
7. Meslek ahlakınız olsun
“Emekli olmaya asla gerek yok. Ama emekli olmanız gerekiyorsa, bu 65 yaşından çok sonra olmalı”