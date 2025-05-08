Japon doktor 105 yıl yaşadı: Uzun ömrün sırrını 7 formülde açıkladı

3. İyi beslenin, az yiyin

“Uzun yaşayan herkesin ulusu, ırkı veya cinsiyeti fark etmeksizin ortak bir özelliği var: Hiçbiri fazla kilolu değil. Ben kahvaltıda kahve, bir bardak süt ve içinde bir kaşık zeytinyağı olan biraz meyve suyu içiyorum. Zeytinyağı hem damarlar için çok faydalı hem de cildimi sağlıklı kılıyor. Öğle yemeğinde ise süt ve birkaç kurabiye yiyorum. Meşgul olduğumda ise hiçbir şey yemem. İşime meşgul olduğum için hiç açlık hissetmem. Akşam yemeğinde sebze, biraz balık ve pilav yerim"