Kabus geri döndü, hızla yayılıyor: Son 24 saatte 6 kişi öldü, M Çiçeği Virüsü bakın nasıl bulaşıyor?

M Çiçeği Virüsü (Mpox) salgını alarm veriyor: Son 24 saatte 6 can kaybı ve 13 yeni vaka tespit edildi. 8 Ayda 4 bin 810 Vaka sayısına ulaşılan ülkede ölümler hızla artarken, sağlık yetkilileri kentsel bölgelerdeki bulaşma oranlarına dikkat çekiyor. Avrupa Birliği, Uganda’ya 10 bin doz aşı göndermiş olsa da virüsün yayılmasını durdurmak için daha fazla önlem alınması gerektiği belirtiliyor. İşte maymun çiçeği, belirtieri ve tedavi yöntemleri ile ilgili tüm detaylar...

1 /10 Kabus Geri Döndü: Uganda’da M Çiçeği Virüsü Hızla Yayılıyor! Uganda'da M çiçeği virüsü (mpox) hızla yayılmaya devam ediyor ve ölüm sayıları artıyor. Ülkede son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 8 aylık süreçte vaka sayısı 4 bin 810’a yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 37’ye çıktı.

2 /10 Ölümler ve Vaka Sayıları Artıyor Uganda Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 yeni vaka tespit edildiği ve virüsün hızla yayıldığı belirtiliyor. Bakanlık, vaka sayılarında artışın gözlemlendiğini ve özellikle kentsel bölgelerde genç yetişkinler arasında en yüksek bulaş oranının görüldüğünü duyurdu.

3 /10 Bu hızlı yayılım, ülke genelinde alarm seviyesini yükseltmişken, Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu (HERA), Uganda'ya 10 bin doz aşı gönderdi. Ancak, virüsün kontrol altına alınması için daha fazla önlemin alınması gerektiği vurgulandı.

4 /10 M Çiçeği Virüsü (Mpox) Nedir?

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan (fare, sincap) veya enfekte olmuş bireylerden insanlara bulaşan bir virüstür. Virüs, ciltte döküntülere, yüksek ateşe, baş ve kas ağrılarına yol açar. Enfekte olmuş kişinin vücut sıvıları, giysiler, havlular ve çarşaflar virüsün bulaşmasına neden olabilir. İlk belirtiler, virüsün bulaşmasından 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkar.



5 /10 Virüsün Belirtileri: Yüksek ateş Baş, sırt ve kas ağrıları Lenf bezlerinde şişlik Yorgunluk Üşüme ve titreme Ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar











6 /10 M çiçeği virüsünün yayılma hızının arttığı bu dönemde, halk sağlığı yetkilileri, toplumun farkındalığını artırmak ve bulaşma risklerini en aza indirmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.



7 /10 Maymun çiçeği (mpox) virüsü, genellikle enfekte hayvanlardan ya da insanlardan bulaşan bir hastalıktır. Virüsün bulaşma yolları şunlardır:

Hayvandan İnsana Bulaşma: Maymun çiçeği virüsü, özellikle kemirgen hayvanlar (fare, sincap, vb.) ve bazı maymunlar gibi enfekte hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Bulaş, doğrudan temas veya bu hayvanların vücut sıvılarıyla (kan, tükürük, idrar vb.) temas yoluyla olabilir.





8 /10 İnsandan İnsana Bulaşma: Virüs, enfekte bir kişinin vücut sıvılarıyla (kan, salgılar, idrar, vb.) temas yoluyla insandan insana bulaşabilir. Ayrıca, enfekte kişinin cilt döküntülerine veya kabarcıklarına dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu gibi eşyaları kullanmak da bulaşmaya neden olabilir.













9 /10 Solunum Yoluyla Bulaş: Nadir olmakla birlikte, uzun süreli yüz yüze temas sonucu, özellikle enfekte kişinin öksürme veya hapşırma sırasında havaya yayılan damlacıklarla da bulaşma olabilir. Ancak, bu bulaşma yolu daha az yaygındır.











