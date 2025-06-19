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Kadir İnanır günler sonra ilk kez görüntülendi: Son hali dikkat çekti

Kadir İnanır günler sonra ilk kez görüntülendi: Son hali dikkat çekti

11:2119/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beynine pıhtı atması nedeniyle uzun süredir tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır, günler sonra ilk kez görüntülendi. Hastane sürecinin ardından evinde fizik tedaviye devam eden İnanır’ın son hali dikkat çekti.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gündemde.

İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Usta oyuncu, yoğun bakım sürecinin ardından evinde fizik tedavisine devam ediyor.


İşte, usta oyuncunun son hali... İnanır'ın bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

Taburcu olduktan sonra evinde fizik tedavisine devam eden İnanır'ı, yakın dostları yalnız bırakmıyor.

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