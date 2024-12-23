Kahve içenlerde 8 kat artış gözlendi: Bu etkisini daha önce hiç duymadınız

Kahve üzerine yapılan yeni bir araştırma, daha önce hiç duymadığınız bir etkisini ortaya koydu. Bilim adamları, 25 ülkeden 54 bin kişiyi inceleyerek kahve içenler ile içmeyenler arasındaki mikrobiyal farklılıkları analiz etti.

1 /8 İtalya'da yapılan bir araştırma, kahvenin bağırsak mikrobiyomuna etkilerini ortaya çıkardı.

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54 bin kişi incelendi Bilim adamları, İtalya'nın Trento Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma kapsamında, 25 ülkeden 54 binin üzerinde bireyin tıbbi verilerini analiz etti.



3 /8 Uzmanlar, kahve içenler ile içmeyenler arasındaki mikrobiyal farklılıkları detaylı şekilde inceledi.

4 /8 Araştırma, kahve içen bireylerde bağırsak mikrobiyal çeşitliliğinin belirgin biçimde daha yüksek olduğunu gösterdi.

5 /8 8 kat daha fazla Özellikle ‘Lawsonibacter asaccharolyticus' adlı bakterinin kahve tüketenlerde, tüketmeyenlere kıyasla 4,5 ila 8 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

6 /8 Uzmanlar, kahvedeki biyoaktif bileşenlerin özellikle kinik asit ve trigonellin gibi maddelerin mikrobiyal büyümeyi tetiklediğini açıkladı.

7 /8 İnsan sindirim sistemi ile doğrudan bağlantısı olan mikroorganizmalara bağırsak mikrobiyotası denir.