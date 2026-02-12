Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı yürek burktu

Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı yürek burktu

07:5212/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefatından kısa süre önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımın ortaya çıkması ise sevenlerini derinden üzdü.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

45 yaşındaki sanatçının vefatı, sanat camiası ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.



Arslan’ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımın ortaya çıkması ise dikkat çekti. Duygusal ifadeler içeren paylaşım, hayranları tarafından “acı bir tesadüf” olarak yorumlandı.










Tiyatro oyunundan bir video paylaşan Arslan, görüntüye “Günün birinde, seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek!” notunu düşmüştü.



“Çemberimde Gül Oya”, “Kuruluş Osman” ve “Poyraz Karayel” gibi birçok yapımda rol alan başarılı oyuncunun ani kaybı, sanat dünyasında derin bir boşluk bıraktı.


#Kanbolat Görkem Arslan
#oyuncu
#vefat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 12 Şubat 2026 kataloğu: A101'de bugün hangi ürünler indirimde?