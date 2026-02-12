Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı yürek burktu

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefatından kısa süre önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımın ortaya çıkması ise sevenlerini derinden üzdü.

1 /5 Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2 /5 45 yaşındaki sanatçının vefatı, sanat camiası ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.





3 /5 Arslan’ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımın ortaya çıkması ise dikkat çekti. Duygusal ifadeler içeren paylaşım, hayranları tarafından “acı bir tesadüf” olarak yorumlandı.



















4 /5 Tiyatro oyunundan bir video paylaşan Arslan, görüntüye “Günün birinde, seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek!” notunu düşmüştü.



