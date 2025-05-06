Karın ağrısı sandı meğer taşmış: Hurma ile zeytin tek suçlusu 'Kimse yutmasın'

Midedeki taşlaşmış gıdaların tehlikeli olduğuna dikkati çeken Taşdöven, şunları kaydetti:

"Bu tür bezoarları (midede taşlaşmış gıdalar) mide sindiremez. Mide sindiremediği için yutmak sağlıklı değil çünkü bunlar bir süre sonra sindirilemediği için taşlaşarak midenin ve bağırsakların delinmesine sebep olabilir. O yüzden önermiyoruz. Bunlar endoskopi ile tespit edilir. Bu tür acil vakalarda da rastlayabiliriz ama çok nadirdir. Hastanın 92 yaşında olması, bu tür ameliyatları kaldırması açısından hekimleri zorluyor ama hastamız şu an sağlıklı."