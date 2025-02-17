Kaşık kaşık yiyoruz: İftarda ve sahurda bu hatayı sakın yapmayın

İftarda dikkat edilmesi gerekenler





Orucu ilk olarak mümkünse su ile açın. Orucu açtıktan sonra direkt olarak ana yemek yerine kan şekerinizi düzenleyecek hurma, zeytin veya çorba ile başlayın. Sonrasında 10-15 dakika bir ara verin. Çünkü ara vermek midenizde hem ani kramp, ağrı, hazımsızlık gibi problemlerin hem de akşam öğününüzde çok yemenizin önüne geçer.

Ana yemekte protein kaynağının yanında sebze tüketin veya kıymalı-etli sebze yemekleri iftarda ana yemeğiniz olabilir. Yemek yanında salata tüketmek tokluk sürenizi artıracağı için salata tüketimine özen gösterin.

Ramazan pidesi tüketmek istediğinizde kesinlikle size uygun olan porsiyonlara sadık kalın. En iyi porsiyon her insanın kendi avuç içi kadardır. İftarda çok ağır ve yağlı yiyecekler, kızartmalar, kavurmalar tüketmemeye özen gösterin. Pişirme yöntemi olarak ızgara-haşlama veya fırın tercih edebilirsiniz.

İftardan sonra tatlı tüketmek isterseniz şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya sade dondurmayı porsiyon kontrolü yaparak tercih edin. Sağlıklı bir alternatifi seçseniz bile haftada iki defadan fazla tatlı tüketmemeye özen gösterin.

Orucunuzu açtıktan sonra bol bol su içmeye devam edin. Sahura kadar toplamda 2-2,5 litreyi tamamlamış olmalısınız.















