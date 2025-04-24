Kayısı'da ilk hasat yapıldı: 500 liradan başlayan satış fiyatının 250 liraya düşmesi bekleniyor

Kayısı fiyatından memnun olan üretici İshak Akdağ, "Mersin'in Mut ilçesinde turfanda açık hava sofralık kayısının ilk hasadını yaptık kilosunu 500 liradan sattım" dedi. Kayısıda açıkta hasadın başladığını belirten Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ilk ürünlerin halde 400-500 TL arasında alıcı bulduğunu bundan sonra ise bir süre 200-250 TL bandında olacağını söyledi. Sofralık kayısıda önemli bir üretim hacmine sahip olan Mut ilçesinde yaklaşık 200 bin ton hasat beklediklerini aktaran Yılmaz, don vurmamış olsaydı bu rakamın 250 bin ton civarında olacağına değindi.



