Kedisi kaybolunca kahrolmuştu: Bulan kişiyi altınla ödüllendirdi

Yaşadığı olayın ardından kedisine takip cihazı taktırmaya karar verdiğini anlatan Özge Sağlam, "Kedimiz bulununca çok mutlu olduk. Altın kalpli bir insanı, altınla ödüllendirdik. Ümidimizi kaybediyorduk. Başına bir şey gelmiştir diye düşünüyorduk. 10 gün üzerine, bir telefon sayesinde kedimizi bulduk. Bulunduğu yere kadar nasıl gidebildiğini bilemiyoruz. Aradaki mesafe bayağı fazla. Veterinere götürdük. Bakımı ve aşıları yapıldı. Biraz kilo vermiş onun dışında bir sağlık sorunu yok. Bu olaydan sonra takip cihazı da taktırmayı düşünüyorum. Umarım böyle bir şey başımıza bir daha gelmez" diye konuştu.







