Kenelere karşı bilimsel seferberlik: Türk ve Japon uzmanlar sahada

Kene ve kene kaynaklı hastalıklarla ilgili çalışmalar yürüten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Keskin, "Biz uzun yıllardır keneler ve kene kaynaklı hastalıklar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ege Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklığında yürütülen bu projede bizden de destek istediler. Biz de elimizden gelen katkıyı sağlamayı amaçladık.