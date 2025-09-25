Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni malikanesi gündem oldu: Lüks detaylara yorum yağdı

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni malikanesi gündem oldu: Lüks detaylara yorum yağdı

10:5325/09/2025, الخميس
G: 25/09/2025, الخميس
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olmuştu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, Acarkent'teki malikanesiyle bir kez daha gündeme oturdu. Milli futbolcunun yeni evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü, lüks detayları görenlerin ağzı açık kaldı.

Fenerbahçe kararıyla büyük ses getiren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu kez de yeni malikanesiyle gündem oldu.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olmuştu


Yıldız futbolcu, 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde Fenerbahçe’nin tarihindeki en pahalı transferi oldu.




Tüm dikkatleri üzerine çekti


Fenerbahçe'nin, Benfica'dan kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, futbolunun yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyordu. Ancak bu kez gündem konusu futbolu değil, yeni evi oldu.

Yeni evi sosyal medyada gündem oldu


Kerem Aktürkoğlu’nun "İstanbul'daki yeni evi" notuyla paylaşılan lüks villa görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Evini eşi Ceren Aktürkoğlu ile birlikte paylaşan milli futbolcu, Acarkent'teki yeni evinin önünde verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.


Lüks detaylarıyla dikkat çekti


Milli futbolcunun eşiyle birlikte yaşayacağı lüks ev, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Evdeki sinema odası ve yüzme havuzu gibi dikkat çeken özellikler, evin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.


#Kerem Aktürkoğlu
#Fenerbahçe
#ev
#Acarkent
#Malikane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ Bursa su kesintisi listesi 25-26 Eylül: Bursa, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mudanya’da sular ne zaman gelecek? İşte tam liste