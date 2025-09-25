Kerem Aktürkoğlu'nun yeni malikanesi gündem oldu: Lüks detaylara yorum yağdı

Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olmuştu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, Acarkent'teki malikanesiyle bir kez daha gündeme oturdu. Milli futbolcunun yeni evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü, lüks detayları görenlerin ağzı açık kaldı.

Yıldız futbolcu, 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde Fenerbahçe’nin tarihindeki en pahalı transferi oldu.







Fenerbahçe'nin, Benfica'dan kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, futbolunun yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyordu. Ancak bu kez gündem konusu futbolu değil, yeni evi oldu.

Kerem Aktürkoğlu’nun "İstanbul'daki yeni evi" notuyla paylaşılan lüks villa görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

