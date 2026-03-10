Yeni Şafak
Kilis'te Kuran kursu öğrencileri kumbaralarını Gazzeli çocuklara bağışladı

14:2810/03/2026, Salı
AA
Kilis Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için 50 bin lira topladı.

#Kilis
#Gazze
#Kuran Kursu
