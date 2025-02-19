Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz Kızıl Goncalar setindeyken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Dizi hayranları ise Özcan Deniz'in sağlık durumunun nasıl olduğunu setlere dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladılar. İşte Özcan Deniz'in son durumu...
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı.
Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açılmıştı.
Anne Kadriye Deniz'in oğluna ve gelinine dair yaptığı açıklamalar, Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci'nin ağabeyi Ercan Deniz'i suçlamasına yol açmıştı.
Ailesiyle yaşadığı sorunlar sebebi ile Kızıl Goncalar setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’in kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı.
Annesinin eşi ve kendisi hakkındaki açıklamalarını izleyen Özcan Deniz'in tansiyonun düşmüş başı dönmeye başlamış ve ünlü oyuncu hemen hastaneye kaldırılmıştı.
Özgü Namal başta olmak üzere dizideki rol arkadaşları da hastanede Özcan Deniz’i yalnız bırakmamıştı.
Anjiyo yapılan ve tıkanık damarlar tespit edilen Deniz’in kalbine ramazan ayında stent takılacağı öğrenildi.
Ne olmuştu?
Ünlü şarkıcının kız kardeşi Sibel Semerci, ağabeyinin sağlık durumuyla alakalı şöyle demişti:
"İftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış"
"Değerli ağabeyim Özcan Deniz, kendisine yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgâhlanmış iftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış ve zaten rahatsız olduğu kalbinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz. 30 yıllık emeği olan mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Ama şunu bilin ki, ağabeyime bir şey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak. Yazıklar olsun..."
"Tek gelir kaynağınız elleriniz arasından uçup gitti"
Ölsün de tüm mal varlığı hiç mücadele etmeden size kalsın diye dua edenleriniz açsın kulağını dinlesin. Rabbim 6 yaşındaki küçücük bir çocuğun rızkını sizin gibi kötülere nasip etmesin. Para için yapamayacağınız çirkinlik yok sizin, tek gelir kaynağınız elleriniz arasından uçup gitti diye şuurunuzu yitirdiniz. Ama henüz bitmedi hepiniz yargı karşısında da hesap vereceksiniz. Sizin aileliğiniz yerin dibine batsın" ifadelerine yer verdi.
Hastaneye kaldırılan Deniz’in eşi bir hışımla telefonu eline alıp sosyal medya hesabından, “Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede ne düşündüğünün hesabı sorulacak!” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.
Özcan Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastanede yaşadıklarını ve sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı:
“Öncelikle telaştan arayan, soran tüm dostlara tüm sevgimle teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımı ile her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda”
SETE GERİ DÖNECEK Mİ?
Şimdilerde evinde dinlenen Özcan Deniz’in Kızıl Goncalar dizisine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Deniz birkaç gün dinlendikten sonra sette iş başı yapacağı bildirildi.