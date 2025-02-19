Ne olmuştu?

Ünlü şarkıcının kız kardeşi Sibel Semerci, ağabeyinin sağlık durumuyla alakalı şöyle demişti:





"İftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış"

"Değerli ağabeyim Özcan Deniz, kendisine yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgâhlanmış iftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış ve zaten rahatsız olduğu kalbinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz. 30 yıllık emeği olan mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Ama şunu bilin ki, ağabeyime bir şey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak. Yazıklar olsun..."



