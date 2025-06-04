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Kızılay’a kurban bağışıyla destek yağdı: MasterChef ile gönüllere giren şeflerden alkışlanacak hareket

Kızılay’a kurban bağışıyla destek yağdı: MasterChef ile gönüllere giren şeflerden alkışlanacak hareket

08:164/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Türk Kızılay’ın vekaletle kurban kesim kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Bu yıl da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen pek çok vatandaş kurban vekaletini Kızılay’a verirken, kampanyaya toplumun yakından tanıdığı ünlü isimler de katıldı.

Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasına toplumun sevilen isimlerinden de destek geliyor.


Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya, 2025 yılı Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a verdi.



Yalçınkaya, "Kızılay'a yaptığınız yardımlar her zaman yerine ulaşacaktır. Biz 'Herkes gider, Kızılay kalır' diyoruz. Onun için de kurban bağışımı Kızılay'a yapıyorum" dedi.



#mehmet yalçınkaya
#somer sivrioğlu
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