Kokuları çok keskin mi alıyorsunuz: Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Bazı insanlar kokuları herkesten daha keskin bir şekilde algılar. Parfüm kokuları, yemek aromaları ya da en hafif koku bile onlar için dayanılmaz olabilir. Hiperosmi, yani aşırı koku hassasiyeti, yaşam kalitesini düşürebilen nadir bir durumdur. Peki, hiperosmi neden oluşur ve bu durumla başa çıkmanın yolları nelerdir?