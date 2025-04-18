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Köpek sahipleri dikkat: Parkta veya ormanda gezerken karşınıza çıkabilir! Can veya dil kaybına neden oluyor

Köpek sahipleri dikkat: Parkta veya ormanda gezerken karşınıza çıkabilir! Can veya dil kaybına neden oluyor

09:2818/04/2025, Cuma
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Türkiye'nin ormanlık bölgelerinde yaygın olarak görülen çam tırtılı (Thaumetopea pityocampa), hayvanların hayatını da riske atıyor.

Son yıllarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaygınlaşan çam tırtılı (Thaumetopea pityocampa), yalnızca orman ekosistemine değil, evcil hayvanların sağlığına da ciddi tehdit oluşturuyor.



Özellikle bahar aylarında aktif hale gelen bu tırtıllar, köpeklerde nadir de olsa dil kaybına neden olabiliyor.


Çam tırtılı, özellikle kızılçam ağaçlarında görülen ve iğne yapraklarla beslenen bir zararlıdır.

Dizili halde duran bu tüylü tırtıllar köpeklerin dikkatini kolayca çekebiliyor. Bu tırtıllarla oynamak isteyen köpeklerin dili, tırtılla temas ettiğinde sonu ölümle sonuçlanabilecek problemlere yol açabiliyor.

Çam tırtılıyla temas eden köpeklerde, tırtılın toksik tüyleri nedeniyle ağız içinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Bu durum, nadir de olsa, dilde nekroz (doku ölümü) ve sonucunda dilin bir kısmının kaybıyla sonuçlanabilir.



#köpek
#sokak köpeği
#çam tırtılı
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