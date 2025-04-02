Volkan Konak'ın kalp krizi belirtileri böyle gelmiş! KKTC'deki son konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak’ın, sahnede bayılmadan önce kalp krizi belirtileri gösterdiği anlar ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Volkan Konak'ın kolunun uyuştuğu, elini kalbine götürdüğü ve terlediği anlar açık açık görülürken ünlü şarkıcının zor anlarını kimse fark etmiyor. Bu kriz belirtilerinden birkaç dakika sonra Volkan Konak yere yığılıyor... İşte Volkan Konak'ın o kriz anı ve son anları...

1 /9 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.



2 /9 Konser sırasında fenalaşarak yere yığılan sanatçıya, ilk müdahaleyi konserde bulunan hekimler yaptı.



3 /9 Konak’ın, sahne öncesinde mide yanması şikayetinde bulunduğu ve bunun kalp krizi belirtisi olabileceği ifade edildi.



4 /9 Müdahalede bulunan hekimlerden biri, "Yaklaşık 30-40 saniye içinde yanına ulaştım. Yanına gittiğimde nabzı yoktu" şeklinde açıklama yaptı.



5 /9 Kriz böyle gelmiş! Sahnede fenalaşan ünlü sanatçının kalp krizi geçirmeden önceki son anları ortaya çıktı.

6 /9 İlk hamlesine kimse dikkat etmedi

Görüntülerde Volkan Konak'ın kolundaki garipliği fark ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.



7 /9 Sonrasında elini alnına ve kalbine götüren sanatçının terlediği ve sahnedeki zor anları yer alıyor.



8 /9 Tam anlamıyla kriz belirtileri olan bu anormallikleri hiç kimse fark edemiyor.

