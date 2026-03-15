Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında 'Ramazan Alayı' düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Ramazan Alayı" gerçekleştirildi. Bu yıl ramazanda 500 bini aşkın vatandaşın ziyaret ettiği etkinlikler kapsamında organize edilen alay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina önünde başladı. Ramazan Alayı'na, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Tahta Bacaklar Festival Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ekipleri, çizgi film maskotları, ramazan davulcuları ve çeşitli gösteri grupları katıldı.