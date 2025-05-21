Kurban Bayramı öncesi etin ustasından tavsiye: Hayvan yakışıklı ve erkek olsun engelli olmasın

Kentte 45 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, kurban etinin ilk olarak 3-4 saat dışarıda bekletilerek dinlenmesi gerektiğini belirtti. Aydın, kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını anlatarak, "Bayram sabahı kurbanlık kesildikten sonra vatandaşlar ilk gün ciğer yapsınlar. Çünkü yeni kesilen et çamur gibi cıvık olur. O eti dolaba koyup bir gün dinlendirirlerse daha güzel olur. İlk gün böbreğini, ciğerini, dalağını yesinler ikinci gün kebap yapsınlar. İlk gün eti biraz dinlendirip kavurma da yapılabilir ancak ilk gün yapılan kebaptan tat alamazsınız. İlk günü kebap yapmayın, ikinci gün kebap yapın" dedi.