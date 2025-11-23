Yeni Şafak
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si: Büyük değişimi gündem oldu

08:3523/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un değişimi gündem oldu. Bahçesinden paylaşım yapan ünlü oyuncunun son haline kimse inanamadı.

Usta oyuncu Gürkan Uygun, sosyal medyada farklı bir görüntüsüyle kısa sürede gündem olan usta sanatçı dikkatleri üzerine çekti.

BAHÇESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ


Son olarak Teşkilat’ın ardından Bir Gece Masalı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sakarya'daki fındık bahçesinde çalıştığı sırada kazma sallarken görüntülendi.

DEĞİŞİMİNE KİMSE İNANAMADI


Uzun süredir ortalarda olmayan ünlü oyuncunun fiziksel değişimi dikkat çekti.

Bahçesinde görüntülenen Uygun'un son haline birçok sosyal medya kullanıcısı "Memati baya", yaşlanmış, "Yıllar acımamış" yorumunda bulundu. 

