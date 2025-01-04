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Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar olarak gönüllere taht kurmuştu: Necati Şaşmaz Umre'de böyle görüntülendi

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar olarak gönüllere taht kurmuştu: Necati Şaşmaz Umre'de böyle görüntülendi

11:404/01/2025, Cumartesi
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<p>Sosyal medyada pek çok yorum alan görüntülere hayranları, 'Vay be koca bir nesil seninle birlikte yaşlandık',</p>
Sosyal medyada pek çok yorum alan görüntülere hayranları, 'Vay be koca bir nesil seninle birlikte yaşlandık',

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Polat Alemdar' karakteri ile hayranlarının gönlünde taht kuran Necati Şaşmaz, üçüncü defa umre ziyaretine gitti. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına karşın hala geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü isim, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

'Allah kabul etsin seni çok seviyoruz Polat'ım' gibi yorumların yanı sıra

beyazlayan saçları hakkında da konuştu.

#Polat Alemdar
#Necati Şaşmaz
#Kurtlar Vadisi

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