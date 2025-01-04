Sosyal medyada pek çok yorum alan görüntülere hayranları, 'Vay be koca bir nesil seninle birlikte yaşlandık',

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Polat Alemdar' karakteri ile hayranlarının gönlünde taht kuran Necati Şaşmaz, üçüncü defa umre ziyaretine gitti. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına karşın hala geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü isim, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

1 /6 'Allah kabul etsin seni çok seviyoruz Polat'ım' gibi yorumların yanı sıra

2 /6 beyazlayan saçları hakkında da konuştu.

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