Kuş gribi kâbusu büyüyor: Kriz çok sayıda şehre yayıldı 1.44 milyon tavuk itlaf edilecek

Japonya'da kuş gribi salgını büyüyor. Aichi Eyalet Hükümeti, Pazar günü yaptığı açıklamada, eyaletteki üç tavuk çiftliği ve bir bıldırcın çiftliğinde yüksek patojenli kuş gribi vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Chiba Eyalet Hükümeti de aynı gün, Choshi ve Asahi şehirlerindeki üç tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarını duyurdu. Toplamda, yedi çiftlik ve ilgili tesislerde yaklaşık 1.44 milyon tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

1 /9 Tavuk çiftliklerinden ikisi Handa şehrinde, biri ise Tokoname şehrinde yer alırken, bıldırcın çiftliği Agui kasabasında bulunuyor.





2 /9 Tokoname şehri, yılın başından bu yana kuş gribi vakalarıyla mücadele ediyor ve şu ana kadar yaklaşık 680.000 kuşun itlaf edildiği belirtildi.





3 /9 Chiba Eyalet Hükümeti de aynı gün, Choshi ve Asahi şehirlerindeki üç tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarını duyurdu. Toplamda, yedi çiftlik ve ilgili tesislerde yaklaşık 1.44 milyon tavuğun imha edileceği açıklandı.



4 /9 Ülkede bu kuş gribi sezonunda tespit edilen vaka sayısı 39'a ulaştı. Aichi Hükümeti'ne göre, eyaletteki dört çiftlik, Cumartesi sabahı çok sayıda tavuk ve bıldırcının öldüğünü bildirerek yerel hayvancılık hijyen merkezlerine başvurdu. Yapılan hızlı testlerde pozitif sonuçlar elde edildi ve genetik testlerle enfeksiyonlar doğrulandı.

5 /9 Chiba'daki üç çiftlik de Cumartesi günü tavuk ölümleri bildirdi ve yapılan hızlı ve genetik testlerle enfeksiyonlar doğrulandı.





6 /9 Pazar günü, Tarım Bakanlığı, kuş gribi ile ilgili kriz masası toplantısı düzenleyerek Aichi ve Chiba eyaletlerinde bir müdahale merkezi kurulmasına karar verdi.





7 /9 Pazar günü, Tarım Bakanlığı, kuş gribi ile ilgili kriz masası toplantısı düzenleyerek Aichi ve Chiba eyaletlerinde bir müdahale merkezi kurulmasına karar verdi.



8 /9 Bakanlık, her iki eyaletin enfeksiyonların yayılmasını önlemek amacıyla alacağı tedbirleri desteklemeyi planlıyor.



